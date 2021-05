Roma, fissata l’operazione per Pau Lopez: 3 mesi di stop. I dettagli (Di giovedì 6 maggio 2021) Cattive notizie per la Roma.Mentre l'ambiente giallorosso è in fibrillazione dopo l'annuncio relativo a José Mourinho, cattive notizie arrivano dall'infermeria in vista del rush finale di campionato. E' infatti ufficiale la fine anticipata della stagione di Pau Lopez, infortunatosi alla spalla sinistra in occasione della respinta sul tiro da fuori area di Rashford. Il giocatore, nella giornata di sabato, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico a Villa Stuart che lo terrà ai box per almeno due mesi e mezzo. Una vera e propria tegola per Fonseca, costretto a fare i conti con l'assenza dello spagnolo in occasione della sfida di questa sera contro il Manchester United, che si andrà a sommare a quella di El Shaarawy, Diawara, Zaniolo, Veretout e Spinazzola. Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) Cattive notizie per la.Mentre l'ambiente giallorosso è in fibrillazione dopo l'annuncio relativo a José Mourinho, cattive notizie arrivano dall'infermeria in vista del rush finale di campionato. E' infatti ufficiale la fine anticipata della stagione di Pau, infortunatosi alla spalla sinistra in occasione della respinta sul tiro da fuori area di Rashford. Il giocatore, nella giornata di sabato, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico a Villa Stuart che lo terrà ai box per almeno duee mezzo. Una vera e propria tegola per Fonseca, costretto a fare i conti con l'assenza dello spagnolo in occasione della sfida di questa sera contro il Manchester United, che si andrà a sommare a quella di El Shaarawy, Diawara, Zaniolo, Veretout e Spinazzola.

