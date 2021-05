RAI SPORT – Napoli, Spalletti non c’è l’accordo. Simone Inzaghi potrebbe essere la sorpresa di De Laurentiis (Di giovedì 6 maggio 2021) “Spalletti o Simone Inzaghi al Napoli“. Queste le parole dell’esperto di calciomercato di RAI SPORT, Ciro Venerato. il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Venerato ha raccontato in particolare le ultime voci sul futuro allennatore del calcio Napoli: “Spalletti è in cima alle preferenze del Napoli, ma ad oggi non c’è nessuna firma o decisione ufficiale. Tuttavia sono 5-6 giorni ci arrivano conferme su colloqui importanti tra Luciano e il Napoli. Conoscendo ADL, all’ultimo momento può cambiare idea come fatto in passato con Gasperini. Se il Napoli non andasse in Champions, bisognerà capire se Luciano accetterà lo stesso”. Venerato ha poi aggiunto: “De ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 maggio 2021) “al“. Queste le parole dell’esperto di calciomercato di RAI, Ciro Venerato. il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Venerato ha raccontato in particolare le ultime voci sul futuro allennatore del calcio: “è in cima alle preferenze del, ma ad oggi non c’è nessuna firma o decisione ufficiale. Tuttavia sono 5-6 giorni ci arrivano conferme su colloqui importanti tra Luciano e il. Conoscendo ADL, all’ultimo momento può cambiare idea come fatto in passato con Gasperini. Se ilnon andasse in Champions, bisognerà capire se Luciano accetterà lo stesso”. Venerato ha poi aggiunto: “De ...

Advertising

fanpage : Due giornalisti di Rai Sport si sarebbero picchiati per l'aria condizionata, uno dei due è stato trasportato in osp… - napolipiucom : RAI SPORT – NAPOLI, SPALLETTI NON C’È L’ACCORDO. SIMONE INZAGHI POTREBBE ESSERE LA SORPRESA DI DE LAURENTIIS - PoliTOnews : Il #CastellodelValentino si tinge di rosa per la presentazione di una delle manifestazioni sportive storiche del no… - LucaBardiani : RT @PedrottiBarbara: Ragazzi vado “leggermente” di fretta e questa volta per un ottimo motivo ?? Non posso svelarvi troppo ma vi aspetto all… - gian_laino : 1. Per la competenza dimostrata nelle telecronache #Rai del ciclismo femminile. 2. Perché l'atleta che è scesa da… -