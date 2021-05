Pop | Bonafoni | con Di Berardino e Fioramonti per diritto studio

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “La crisi economica e sociale dovuta alla pandemia ha evidenziato anche le disuguaglianze ancora presenti sul nostro territorio relative alallo. Certamente e’ stato un anno complesso, con una delle piu’ lunghe sospensioni di attivita’ scolastiche di sempre i cui effetti misureremo nel tempo.” “Il tema va affrontato con urgenza e prontezza: tra DAD, accesso alle tecnologia, distanziamenti e privazioni la questione scuola ha riguardato la vita di famiglie, docenti, ragazze e ragazzi. Come POP-Idee in movimento abbiamo quindi sentito la necessita’ di organizzare un momento di riflessione.” “Ne discuteremo giovedi’ 6 Maggio in ‘Scuola e pandemia’ (ore 18, pagina fb.com/pop.movimento) con Maria Concetta Tamburrini, assessora Istruzione Cassino, Paola Lucchetti, Comitato genitori Cassino, Cecilia Fontanella, vicepresidente Comitato ...

Saranno ospiti: Christian Raimo e Valerio Gatto Bonanni di 'Grande come una città' / Roma Martae Gianna Le Donne di Movimento/ Roma Vincenzo Benessere di ProssimaNapoli / Napoli ...Saranno nostri ospiti: Christian Raimo di "Grande come una città" / Roma Martadi Movimento/ Roma Vincenzo Benessere di ProssimaNapoli / Napoli Alessandro Tettamanti, attivista di ...La discussione è prevista per oggi giovedi` 6 Maggio in `Scuola e pandemia` (ore 18, pagina fb.com/pop.movimento) con Maria Concetta Tamburrini, assessora Istruzione Cassino, Paola Lucchetti, Comitato ...Giovedì 6 maggio ci sarà un importante incontro sulla tematica della scuola proposto da POP CASSINO dal titolo "SCUOLA E PANDEMIA" . Un incontro sul mondo dell’istruzione, della formazione e la salvag ...