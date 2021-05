Piera Maggio a Chi l’ha visto: “Noi famiglia di Denise Pipitone rivoltati come un calzino” (Di giovedì 6 maggio 2021) Quella di ieri è stata per Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, una giornata durissima soprattutto sul piano emotivo. Proprio nel giorno in cui Mazara del Vallo si radunava in occasione di una fiaccolata organizzata per Denise, nell’ex casa di Anna Corona ha avuto luogo una ispezione – non comunicata alla famiglia della bambina scomparsa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 maggio 2021) Quella di ieri è stata per, mamma di, una giornata durissima soprattutto sul piano emotivo. Proprio nel giorno in cui Mazara del Vallo si radunava in occasione di una fiaccolata organizzata per, nell’ex casa di Anna Corona ha avuto luogo una ispezione – non comunicata alladella bambina scomparsa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

