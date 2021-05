“Perché l’ex casa di Anna Corona non è stata sequestrata”. Denise Pipitone, la conferma dopo la perquisizione (Di giovedì 6 maggio 2021) Non ci sono tracce della piccola Denise Pipitone nella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo, quella in cui all’epoca della sparizione della bambina abitava Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone. I vigili del fuoco e i carabinieri del Ris sono stati al lavoro fino alle 20.15 di mercoledì 5 maggio nella palazzina, cercando anche con le carte del catasto alla mano, eventuali tracce di lavori di muratura fatti negli ultimi anni. Controlli anche nel garage e in una botola, con un pozzo, fatti dopo una segnalazione, non anonima, che indicava agli investigatori alcune notizie ritenute “molto interessanti”. Storie Italiane è tornata sul caso e secondo quanto ricostruito l’ispezione si è svolta principalmente all’interno di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Non ci sono tracce della piccolanella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo, quella in cui all’epoca della sparizione della bambina abitava, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico di. I vigili del fuoco e i carabinieri del Ris sono stati al lavoro fino alle 20.15 di mercoledì 5 maggio nella palazzina, cercando anche con le carte del catasto alla mano, eventuali tracce di lavori di muratura fatti negli ultimi anni. Controlli anche nel garage e in una botola, con un pozzo, fattiuna segnalazione, non anonima, che indicava agli investigatori alcune notizie ritenute “molto interessanti”. Storie Italiane è tornata sul caso e secondo quanto ricostruito l’ispezione si è svolta principalmente all’interno di un ...

