Pagazzano | operaio muore schiacciato in un cantiere

Un operaio è morto questa mattina in un cantiere a Pagazzano (Bergamo). L'incidente mortale si è verificato attorno alle 10, in via Canoca. Le generalità della vittima, fa sapere Areu, non sono ancora note. Stando a quanto si apprende l'operaio sarebbe stato schiacciato da un oggetto caduto dall'alto. Inutili gli interventi degli operatori sanitari: è stato subito constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, carabinieri e vigili del fuoco.

