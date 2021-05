Napoli, corpo di donna carbonizzato in casa: indagini in corso (Di giovedì 6 maggio 2021) Napoli, il corpo di una donna è stato trovato ieri pomeriggio a San Paolo Bel Sito. Tracce di sangue nell’appartamento: non si esclude nulla Vigili del Fuoco (foto Facebook)Si chiamava Ilenia Lombardo e il suo corpo è stato trovato carbonizzato nel pomeriggio di ieri a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, vicino Nola. Il ritrovamento è avvenuto in un basso in via Ferdinando Scala, nel centro storico della città. Erano e 17.30 circa quando è scattato l’allarme. Dei vicini avevano notato che usciva del fumo dall’appartamento e hanno chiamato i soccorsi. I Vigili del Fuoco e i sanitari hanno però trovato il corpo della ragazza semicarbonizzato e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Successivamente è arrivata anche la scientifica per i ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 6 maggio 2021), ildi unaè stato trovato ieri pomeriggio a San Paolo Bel Sito. Tracce di sangue nell’appartamento: non si esclude nulla Vigili del Fuoco (foto Facebook)Si chiamava Ilenia Lombardo e il suoè stato trovatonel pomeriggio di ieri a San Paolo Bel Sito, in provincia di, vicino Nola. Il ritrovamento è avvenuto in un basso in via Ferdinando Scala, nel centro storico della città. Erano e 17.30 circa quando è scattato l’allarme. Dei vicini avevano notato che usciva del fumo dall’appartamento e hanno chiamato i soccorsi. I Vigili del Fuoco e i sanitari hanno però trovato ildella ragazza semie purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Successivamente è arrivata anche la scientifica per i ...

