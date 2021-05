Monica Bellucci | “icona globale” premiata ai David di Donatello 2021

Leggi su amica

(Di giovedì 6 maggio 2021) Come fai a non premiare un’è ilSpeciale. Da Città di Castello aldialla carriera. Quando martedì 11 maggio salirà sul palcoscenico in diretta tv (in prima serata su Rai 1), tutta la sua vita le passerà davanti agli occhi. Un film lungo il tempo necessario ad attraversare la platea. Con tutti in piedi. Protagonista/destinataria dell’ovvia standing ovation…, appunto… Così Pietra detassis, Presidente e Direttrice deidi, ha motivato il premio alla carreiraa. L’unica che può permettersi una cosa così: baciare in piena cerimonia ...