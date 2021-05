Messina | operazione “Credit away” | sequestrati beni per 400mila euro a noto imprenditore di Barcellona Pozzo di Gotto VIDEO e DETTAGLI

(Di giovedì 6 maggio 2021): sequestro per circanei confronti di unoperante nella distribuzione alimentare, originario didiI Finanzieri del Comando Provinciale dihanno sequestrato circa 400.000nei confronti di unoperante nella distribuzione alimentare, originario didi(ME). L’, secondo logiche di trasversalità che, ormai, informano sempre più l’azione ispettiva del Corpo, scaturisce dall’intensificazione dell’azione di contrasto alla criminalità economica in generale, ovvero alla tutela del mercato nel ...

In particolare, le analisi contabili, bancarie e finanziarie, eseguite dagli specialisti delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, su delega della Procura della Repubblica di Messina, hanno consentito di ricostruire un sofisticato meccanismo di depauperamento societario che portava, con evidente danno dei creditori, al fallimento di una importante società con sede nella città del Longano.