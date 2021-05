Lo scacco alla mafia di Condorelli: è il Sud che non si abbatte e combatte (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Il cavalier Giuseppe Condorelli, imprenditore della nota azienda dolciaria famosa in tutto il mondo per i “torroncini”, ha detto no al racket del pizzo. Nell’assolata terra di Sicilia, accarezzata dal mare in ogni suo lato, profumata di Zagara e colorata dagli sterminati agrumeti, capita di assistere a tanti eventi. Le maestose eruzioni dell’Etna, le folkloristiche feste cittadine, i gesti d’amore e di ira. Passioni che affondano le loro radici nel tempo, immerse negli affascinanti paesaggi raccontanti da Camilleri e Sciascia. Ebbene, così come descrisse, in diverse occasioni, il grande scrittore racalmutese, la Sicilia a volte è teatro di problematiche antiche e tristemente note. I siciliani, da sempre, vogliono affrontare quei problemi a testa alta. scacco alla mafia La denuncia fatta da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Il cavalier Giuseppe, imprenditore della nota azienda dolciaria famosa in tutto il mondo per i “torroncini”, ha detto no al racket del pizzo. Nell’assolata terra di Sicilia, accarezzata dal mare in ogni suo lato, profumata di Zagara e colorata dagli sterminati agrumeti, capita di assistere a tanti eventi. Le maestose eruzioni dell’Etna, le folkloristiche feste cittadine, i gesti d’amore e di ira. Passioni che affondano le loro radici nel tempo, immerse negli affascinanti paesaggi raccontanti da Camilleri e Sciascia. Ebbene, così come descrisse, in diverse occasioni, il grande scrittore racalmutese, la Sicilia a volte è teatro di problematiche antiche e tristemente note. I siciliani, da sempre, vogliono affrontare quei problemi a testa alta.La denuncia fatta da ...

