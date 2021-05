Legge 104 | permessi orari anche in smart working | le novità

(Di giovedì 6 maggio 2021) Importante chiarimento in merito aidella104. I, infatti, possono essere fruiti ad orein. A doverlo precisare è l’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 7152 del 26 aprile 2021, in risposta alle perplessità sollevate dalla CGIL Funzione Pubblica riguardanti la presunta incompatibilità sostenuta dalla PA. Infatti, afferma l’INL, sebbene con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizionea con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli dio), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata. Dunque è possibile fruire dei ...

Advertising

romi_andrio : @vitalbaa E per fare questo ,in Lombardia hanno bloccato erogazione vaccini ai portatori legge 104 ...anziani ...al… - CoretoMario : RT @MinervaMcGrani1: - Evgheni_73 : RT @MinervaMcGrani1: - piersar62 : RT @MinervaMcGrani1: - Santippe2 : RT @MinervaMcGrani1: -

Ultime Notizie dalla rete : Legge 104

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Mastrogiovanni Maria Luisa. Mastronardi Roberto 105. Matano Ennio 106. Matteucci Franco 107. ... per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto -25 giugno ...I sì sono stati 29, i no 108,gli astenuti (tra questi Fi e Lega). 'Si tratta di una proposta ... Per questo chiediamo a chi quotidianamente cie, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo ...Con la nota INL n. 7152, l'Ispettorato chiarisce sulla fruizione dei permessi orari della Legge 104 in smart working. Le novità. LeggiOggi ...Il Comune ha dato vita all’iniziativa ‘Patto educativo di comunità’ che prevede per i ragazzi fino a tre settimane gratuite nei centri estivi. I nuclei familiari con uno o più figli da 1 a 13 anni con ...