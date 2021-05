Le collane di perline da indossare tutta l’Estate 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Colorate, divertenti, semplici o elaborate, fai da te o di un big brand, le collane di perline sono il must have dell’Estate 2021. Un trend che strizza l’occhio ai fine 90 primi anni 2000 che ha conquistato stilisti, celebrity e influencer. Rihanna sceglie la variante deluxe: un collier azzurro multifilo del 2003 firmato Dior scovato sul reseller vintage Nina Gabbana. Leggi su amica (Di giovedì 6 maggio 2021) Colorate, divertenti, semplici o elaborate, fai da te o di un big brand, ledisono il must have del. Un trend che strizza l’occhio ai fine 90 primi anni 2000 che ha conquistato stilisti, celebrity e influencer. Rihanna sceglie la variante deluxe: un collier azzurro multifilo del 2003 firmato Dior scovato sul reseller vintage Nina Gabbana.

Advertising

giannifioreGF : Collane di pietre preziose curative semi preziose in argento sterling 925 perline di apatite neon naturale con perl… - JIMIYSUS : gli altri quando si vedono: bevono io e le mie amiche: facciamo braccialetti e collane con le perline e prepariamo gli gnocchi di riso - vittorianceschi : Le collanine che vanno di moda adesso con le perline da bambini mi ricordano le collane con gli smarties che si met… - aryn__4 : Per ora vanno di moda delle collane fatte con le perline e che fastidio che spesso sono asimmetriche aaaah - Veronica_Maz : collane anche in perle perline e faceva mercatini in giro ovunque...aveva delle cose bellissime...ma, le persone co… -