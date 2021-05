La Regina Elisabetta in versione bisnonna | gli auguri social ad Archie per i suoi due anni

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 6 maggio 2021) LaII, da poco vedova, ha mandato il suo messaggio didi buon compleanno al pronipote, figlio di Harry e Meghan Markle, che oggi festeggia il suo secondo compleanno. Il messaggio dio sarebbe giunto tramite un tweet dall’accountdella Famiglia Reale, dove si legge: “Auguro adMountbatten-Windor un felice secondo compleanno“. WishingMountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021 Leggi anche -> Una figlia di nome Diana? Perché Harry e Meghan dicono di no I vari account hanno condiviso una foto dove figurano Harry e Meghan con il piccoloin ...