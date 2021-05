La principessa Anna, «concreta» e «infaticabile»: a lei i titoli di Filippo e Harry? (Di giovedì 6 maggio 2021) Rivoluzione in casa Windsor. Con la dolorosa scomparsa di Filippo di Edimburgo e le dimissioni del principe Harry da membro senior della famiglia reale, alla regina Elisabetta spetta adesso la distribuzione di tantissime cariche vacanti. Suo marito, ad esempio, patrocinava ben 992 enti benefici, poi c’è la questione dei titoli militari ai quali il nipote ha dovuto recentemente rinunciare a causa della Megxit. Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 maggio 2021) Rivoluzione in casa Windsor. Con la dolorosa scomparsa di Filippo di Edimburgo e le dimissioni del principe Harry da membro senior della famiglia reale, alla regina Elisabetta spetta adesso la distribuzione di tantissime cariche vacanti. Suo marito, ad esempio, patrocinava ben 992 enti benefici, poi c’è la questione dei titoli militari ai quali il nipote ha dovuto recentemente rinunciare a causa della Megxit.

La principessa Anna e la perdita del papà: «Non si è mai veramente pronti» Vanity Fair Italia La principessa Anna prenderà tutti i titoli di Harry? Stando così le cose non deve sorprendere che sia proprio il nome di Anna che sta girando in questi giorni nei corridoi del palazzo e in quelli delle sedi della forze armate del Regno Unito: dopo aver ...

