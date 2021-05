Kate indossa un blazer Zara: giacca esaurita in poche ore (Di giovedì 6 maggio 2021) Kate Middleton non è solamente una Duchessa amatissima nel Regno Unito, ma anche un personaggio in grado di lanciare tendenze senza tempo; spesso la duchessa non indossa capi firmati da grandi brand ma, come in un caso molto recente, si avvale anche di capi molto economici. In una delle numerose call di lavoro ha indossato un blazer doppiopetto di Zara che è diventato subito sold out sul sito ufficiale del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 6 maggio 2021)Middleton non è solamente una Duchessa amatissima nel Regno Unito, ma anche un personaggio in grado di lanciare tendenze senza tempo; spesso la duchessa noncapi firmati da grandi brand ma, come in un caso molto recente, si avvale anche di capi molto economici. In una delle numerose call di lavoro hato undoppiopetto diche è diventato subito sold out sul sito ufficiale del Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Kate Middleton indossa l’abito bohemian-style firmato Ghost - gjscco : RT @Danireport: Appena sentito alla radio che Kate Middleton indossa gli stessi stivali da 17 anni. Evviva, non sono l'unica che non riesce… - Frances47226166 : RT @Danireport: Appena sentito alla radio che Kate Middleton indossa gli stessi stivali da 17 anni. Evviva, non sono l'unica che non riesce… - ippolitipaolo74 : RT @Danireport: Appena sentito alla radio che Kate Middleton indossa gli stessi stivali da 17 anni. Evviva, non sono l'unica che non riesce… - Danireport : Appena sentito alla radio che Kate Middleton indossa gli stessi stivali da 17 anni. Evviva, non sono l'unica che no… -