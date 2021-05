Isola 2021 | Gilles Rocca cancella tutto | drastica scelta dopo l’eliminazione

Advertising

repubblica : Brexit, guerra della pesca con la Francia: la Gran Bretagna schiera 2 navi da guerra davanti all'isola di Jersey - ansaeuropa : 'Facciamo appello alla calma e alla moderazione', ha aggiunto la portavoce della @EU_Commission riguardo la mobili… - ilpost : Francia e Regno Unito litigano per i diritti di pesca su un’isoletta - IzzoEdo : RT @LaStampa: Quella “guerra della pesca” tra Regno Unito e Francia davanti alla piccola isola di Jersey: cosa sta succedendo nella Manica… - anna_annie12 : Isola di Jersey, tensioni sulla pesca tra Francia e Uk. Londra invia 2 navi da guerra | Sky TG24 -

Helier , capitale e porto principale dell', con il rischio di privare i suoi abitanti persino della corrente elettrica. Sono circa 50 - 60 i pescherecci francesi che hanno montato la protesta al ...L'ormai ex naufrago sta facendo chiacchierare parecchio e lo farà anche con la sua ultima decisione: riguarda il suo profilo ...I francesi ne hanno una a 8 miglia dalla costa. Il premier Boris Johnson ha inviato due navi della Royal Navy. La speranza è che nessuno si faccia male, nell'attesa che le concitate consultazioni in ...