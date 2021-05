Incredibile svolta: ora Gattuso può restare (Di giovedì 6 maggio 2021) Gattuso, il cui addio al Napoli pareva scontato, potrebbe invece rinnovare il suo contratto: decisiva la qualificazione Champions Indiscrezione sorprendente lanciata da ‘Sport Mediaset’: Rino Gattuso, il cui addio al Napoli sembrava praticamente scontato, potrebbe invece restare sulla panchina degli azzurri. Ma solo a una condizione, e cioè quella di conquistare la qualificazione alla prossima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 maggio 2021), il cui addio al Napoli pareva scontato, potrebbe invece rinnovare il suo contratto: decisiva la qualificazione Champions Indiscrezione sorprendente lanciata da ‘Sport Mediaset’: Rino, il cui addio al Napoli sembrava praticamente scontato, potrebbe invecesulla panchina degli azzurri. Ma solo a una condizione, e cioè quella di conquistare la qualificazione alla prossima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

