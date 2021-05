Il comandante di un peschereccio italiano è stato ferito dai colpi di una motovedetta libica

Advertising

EnricoLetta : Inconcepibile quel che è accaduto oggi. Solidarietà al comandante del #peschereccio italiano e non ci si potrà acco… - Agenzia_Ansa : FLASH | Libia: peschereccio italiano mitragliato, ferito il comandante #ANSA - repubblica : Guardia costiera libica spara contro peschereccio italiano: ferito il comandante - marrocco52 : RT @04Carmen20: Proprio come noi difendiamo i confini #Libia , Guardia Costiera #spara colpi avvertimento a #pescherecci italiani: #ferito… - Nic67finalfine : RT @04Carmen20: Proprio come noi difendiamo i confini #Libia , Guardia Costiera #spara colpi avvertimento a #pescherecci italiani: #ferito… -

Con riferimento all'incidente che ha coinvolto oggi al largo delle coste libiche il motopeschereccio italiano "Aliseo" .fonti della Farnesina confermano che "ilha riportato solo lievi ferite che non destano preoccupazione". E "sono in corso accertamenti sulla dinamica di quanto avvenuto" che "non di meno conferma la pericolosita' della zona ...Come apprende l'Adnkronos, ildel'Aliseo' di Mazara del Vallo Giuseppe Giacalone si sarebbe ferito a un braccio e alla testa "dopo essersi spostato velocemente sull'imbarcazione" e "non perché raggiunto ...Il portavoce della Marina militare di Tripoli, Masoud Ibrahim Abdelsamad, all'Agi: "Non abbiamo ancora notizie ufficiali, stiamo indagando e le avremo nelle prossime ore" ..."Fratelli d'Italia chiede al Governo di riferire immediatamente in Parlamento su quanto accaduto ai danni di tre pescherecci italiani. Seguiamo con apprensione l'evolversi della s ...