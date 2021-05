I peggiori piloti di F1 della storia e Nikita Mazepin

(Di giovedì 6 maggio 2021) È stato difficile per il pilota di F1Haas,. Il pilota esordiente di Formula 1 ha partecipato a tre gare in questa stagione con un unico piazzamento al 17 ° posto a Imola. Basta questo per farlo rientrare tra idi F1?è da considerare tra idi F1? L’uscita al primo giro in Bahrain non avrebbe dovuto essere una sorpresa. Durante le qualifiche per la garaè andato in testacoda durante il suo primo giro alla curva 13. Successivamente nelle Q1 è andato in testacoda alla prima curva. È all’iniziocarriera e forse può ancora cambiare le cose ma i primi segnali non sono promettenti. Certo servono un sacco di soldi per ...

La stagione di Valentino Rossi è iniziata neidei modi. Il 'Dottore' non è praticamente mai stato competitivo nelle prime 4 gare stagionali e nella classifica generale deiè attualmente al 21esimo posto. Serve sicuramente un'...... in una prova che è stata da sudori freddi per moltiche hanno anch'essi lamentato un grip inesistente. Breen in particolare ha parlato di "una dellePS che abbia mai guidato in vita ...Le prestazioni del pilota Haas Nikita Mazepin non sono il massimo, Ma bastano per inserirlo tra i peggiori piloti di F1 della storia?MotoGP: Una domenica rossa di gioia per la Ducati: Miller emoziona e si emoziona, Bagnaia sale in testa al Mondiale. Tante belle notizie, ma non per tutti ...