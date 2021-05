Helen Mirrer su Checco Zalone: “E’un amico geniale e un uomo elegante” (Di giovedì 6 maggio 2021) Helen Mirrer, attrice premio Oscar, ha parole al miele per Checco Zalone, suo “partner” ne “La Vacinada”. Come è iniziata la collaborazione? Helen Mirrer non si risparmia su Checco Zalone. L’attrice premio Oscar per The Queen afferma: “Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme“. Con queste parole l’attrice ha detto la sua sulla collaborazione con il comico nel video ufficiale della canzone ‘La ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021), attrice premio Oscar, ha parole al miele per, suo “partner” ne “La Vacinada”. Come è iniziata la collaborazione?non si risparmia su. L’attrice premio Oscar per The Queen afferma: “Sono stata entusiasta che il mioe ammirato collega,, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con undi tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme“. Con queste parole l’attrice ha detto la sua sulla collaborazione con il comico nel video ufficiale della canzone ‘La ...

Advertising

infoitcultura : Checco Zalone canta e balla 'La Vacinada' con Helen Mirrer - Il Sole 24 ORE - i_bryony : Checco Zalone rappresenta l'italietta e non mi è mai piaciuto...e che tristezza Helen Mirrer. - ginugiola : RT @effetronky: Là, dove non sono riusciti i virologi onnipresenti in tv, riuscirà Checcho Zalone insieme ad Helen Mirrer con La Vacinada..… - franco_sala : RT @effetronky: Là, dove non sono riusciti i virologi onnipresenti in tv, riuscirà Checcho Zalone insieme ad Helen Mirrer con La Vacinada..… - bigina61 : RT @effetronky: Là, dove non sono riusciti i virologi onnipresenti in tv, riuscirà Checcho Zalone insieme ad Helen Mirrer con La Vacinada..… -

Ultime Notizie dalla rete : Helen Mirrer Checco Zalone canta e balla 'La Vacinada' con Helen Mirrer - Il comico ha condiviso anche il video sui suoi canali social girato in Salento; con lui c'è Helen Mirren, la 'vacinada' della canzone da cui Zalone si lascia conquistare, anche se non più ...

Checco Zalone canta e balla 'La Vacinada' con Helen Mirren Il comico ha condiviso anche il video sui suoi canali social girato in Salento; con lui c'è Helen Mirren, la 'vacinada' della canzone da cui Zalone si lascia conquistare, anche se non più ...

Checco Zalone canta e balla "La Vacinada" con Helen Mirrer Il Sole 24 ORE Helen Mirren commenta la sua partecipazione al video “La Vacinada” di Zalone Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme”. Link – La Vacinada Photo: Helen Mirren e Ch ...

Helen Mirren: "Felice per il grande successo di 'La Vacinada'. Zalone? Elegante e geniale" Il Corriere della Sera racconta che Luca Medici aveva già conosciuto la Mirren grazie a comuni frequentazioni, poi: Zalone veste i panni del turista Francisco Oscar Zalon, Helen Mirren è una contadina ...

Il comico ha condiviso anche il video sui suoi canali social girato in Salento; con lui c'èMirren, la 'vacinada' della canzone da cui Zalone si lascia conquistare, anche se non più ...Il comico ha condiviso anche il video sui suoi canali social girato in Salento; con lui c'èMirren, la 'vacinada' della canzone da cui Zalone si lascia conquistare, anche se non più ...Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme”. Link – La Vacinada Photo: Helen Mirren e Ch ...Il Corriere della Sera racconta che Luca Medici aveva già conosciuto la Mirren grazie a comuni frequentazioni, poi: Zalone veste i panni del turista Francisco Oscar Zalon, Helen Mirren è una contadina ...