Halo Infinite sviluppato con periodi di crunch e 'non sarà un capolavoro' per un presunto ex di 343 Industries (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo sviluppo di Halo Infinite sta continuando: il gioco sarebbe dovuto uscire in concomitanza con Xbox Series X/S, ma l'accoglienza negativa della demo ha costretto 343 Industries a rimettere mano sul gioco, rinviandolo alla fine di quest'anno. Ora però sorgono alcuni dettagli riguardanti il suo sviluppo: all'interno del forum di ResetEra un utente ha tradotto un video in cinese di un presunto ex sviluppatore di 343 Industries il quale indica come sia stato duro lavorare per lo sviluppo, parlando anche di periodi di crunch. "Il team di 343, soprattutto i dipendenti di basso livello, lavora molto duramente", scrive l'utente di ResetEra random0 point, "e molti di loro hanno fatto gli straordinari fino alle prime ore del mattino negli ultimi anni". Oltre a ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo sviluppo dista continuando: il gioco sarebbe dovuto uscire in concomitanza con Xbox Series X/S, ma l'accoglienza negativa della demo ha costretto 343a rimettere mano sul gioco, rinviandolo alla fine di quest'anno. Ora però sorgono alcuni dettagli riguardanti il suo sviluppo: all'interno del forum di ResetEra un utente ha tradotto un video in cinese di unexre di 343il quale indica come sia stato duro lavorare per lo sviluppo, parlando anche didi. "Il team di 343, soprattutto i dipendenti di basso livello, lavora molto duramente", scrive l'utente di ResetEra random0 point, "e molti di loro hanno fatto gli straordinari fino alle prime ore del mattino negli ultimi anni". Oltre a ...

Advertising

GamesNews360 : @Halo Infinite possibilities in future ?????? - Outcastlive : Nel nuovo Outcast Weekly, @giopep @OhSodeluXE e @Andrea_Peduzzi commentano lo State of Play, le novità di Xbox, le… - berkley1_ : RT @Multiplayerit: The Coalition starebbe lavorando a Gears 6, Halo Infinite e una nuova IP, forse legata a Star Wars - Nicco2D : @RpgBox77 Ho avuto PS4 negli ultimi 4 anni,l'unica esclusiva che ho giocato è stata Death Standing. Su Series X non… - infoitscienza : The Coalition starebbe lavorando a Gears 6, Halo Infinite e una nuova IP, forse legata a Star Wars – NotiziaVideogi… -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite E3 2021: annunciati nuovi partecipanti A partire da Final Fantasy XVI (Square Enix), a finire ad Elden Ring (Bandai Namco), passando per i vari Halo Infinite e le prossime esclusive Microsoft . Di carne al fuoco ce n'è davvero tanta e non ...

Gears 6 e una nuova IP in sviluppo presso The Coalition? Innanzitutto il team sta fornendo aiuto a 343 Industries per lo sviluppo del prossimo Halo Infinite , ma stando a quello che ha dichiarato Grubb, The Coalition ha in cantiere ben altro, ovvero Gears ...

Halo Infinite, ex di 343 Industries avvisa utenti: non aspettatevi un capolavoro Multiplayer.it Halo Infinite sviluppato con periodi di crunch e 'non sarà un capolavoro' per un presunto ex di 343 Industries Un presunto ex di 343 Industries avverte: Halo Infinite non sarà un capolavoro e il suo sviluppo è stato realizzato grazie anche al crunch.

Halo Infinite, ex di 343 Industries avvisa utenti: non aspettatevi un capolavoro Un sedicente ex sviluppatore di 343 Industries ha parlato di Halo Infinite e di come il gioco sia stato migliorato rispetto agli inizi, ma ha avvisato gli utenti di non aspettarsi un capolavoro..

A partire da Final Fantasy XVI (Square Enix), a finire ad Elden Ring (Bandai Namco), passando per i varie le prossime esclusive Microsoft . Di carne al fuoco ce n'è davvero tanta e non ...Innanzitutto il team sta fornendo aiuto a 343 Industries per lo sviluppo del prossimo, ma stando a quello che ha dichiarato Grubb, The Coalition ha in cantiere ben altro, ovvero Gears ...Un presunto ex di 343 Industries avverte: Halo Infinite non sarà un capolavoro e il suo sviluppo è stato realizzato grazie anche al crunch.Un sedicente ex sviluppatore di 343 Industries ha parlato di Halo Infinite e di come il gioco sia stato migliorato rispetto agli inizi, ma ha avvisato gli utenti di non aspettarsi un capolavoro..