Godzilla vs. Kong - recensione (Di giovedì 6 maggio 2021) Facciamo il punto, che il primo reboot di Godzilla risale al 2014 e uno dotato di memoria normale, a meno di non essere un vero fan, potrebbe anche essersi dimenticato qualcosa e non avere voglia di rivedersi i film precedenti. In principio fu Gojira, kaiju (mostro misterioso) prodotto dalla mitica Toho, protagonista di una serie di film dal 1954 in poi edivenuto soggetto di ogni forma di intrattenimento possibile come film, serie tv, fumetti, videogiochi e via enumerando. Creatura preistorica risvegliata dagli insani esperimenti nucleari degli umani, Godzilla ha ondeggiato fra l'essere un semplice mostro distruttore al diventare un eroe salvatore del mondo in lotta contro uno zoo di altri pittoreschi colleghi come King Ghidorah e i M.U.TO. alleato di altri come Mothra o Rodan. Leggi altro...

