George Clooney, che festeggia 60 anni sognando un (altro) figlio (Di giovedì 6 maggio 2021) George Clooney soffia su sessanta candeline. Felice come non mai, grazie alla moglie Amal Alamuddin e ai loro due figli: i gemellini Ella e Alexander, 4 anni compiuti a gennaio. Il divo nato in America il 6 giugno 1961 «per tanto tempo ha dubitato che avrebbe mai incontrato quell’anima gemella che aveva sempre sognato» – ha raccontato un insider a Us Weekly – «poi però è arrivata Amal ed è cambiato tutto». Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 maggio 2021) George Clooney soffia su sessanta candeline. Felice come non mai, grazie alla moglie Amal Alamuddin e ai loro due figli: i gemellini Ella e Alexander, 4 anni compiuti a gennaio. Il divo nato in America il 6 giugno 1961 «per tanto tempo ha dubitato che avrebbe mai incontrato quell’anima gemella che aveva sempre sognato» – ha raccontato un insider a Us Weekly – «poi però è arrivata Amal ed è cambiato tutto».

