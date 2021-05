Gazzetta: Mertens è in calo, Gattuso si affiderà a Osimhen fino alla fine della stagione (Di giovedì 6 maggio 2021) Per centrare l’obiettivo della Champions, il Napoli dovrà vincere tutte e quattro le gare che restano alla fine del campionato. La Gazzetta dello Sport scrive che Gattuso si affiderà a Osimhen fino al termine della stagione. “E’ innegabile che Gattuso si affiderà al suo attaccante per centrare l’obiettivo stagionale. Nel pareggio di domenica pomeriggio è emerso qualcosa di nuovo, un calo fisico nei giocatori simbolo come Insigne, Mertens, Zielinski, tanto per citarne qualcuno, che ha permesso il ritorno del Cagliari e il gol di Nandez. Osimhen, invece, s’è distinto, per impegno e, soprattutto, per concretezza. È stato un tormento per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 maggio 2021) Per centrare l’obiettivoChampions, il Napoli dovrà vincere tutte e quattro le gare che restanodel campionato. Ladello Sport scrive chesial termine. “E’ innegabile chesial suo attaccante per centrare l’obiettivo stagionale. Nel pareggio di domenica pomeriggio è emerso qualcosa di nuovo, unfisico nei giocatori simbolo come Insigne,, Zielinski, tanto per citarne qualcuno, che ha permesso il ritorno del Cagliari e il gol di Nandez., invece, s’è distinto, per impegno e, soprattutto, per concretezza. È stato un tormento per ...

