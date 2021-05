Formula E - Si torna sui cittadini: sabato l'eprix di Monaco (Di giovedì 6 maggio 2021) Il fine settimana si preannuncia piuttosto ricco di eventi per gli appassionati di motorsport: oltre alla Formula 1 in Spagna, sabato 8 maggio si correrà anche l'eprix di Monaco di Formula E. La novità di questa edizione è che le monoposto full electric gareggeranno su un layout molto simile a quello utilizzato nel GP di Monaco di F.1, sfruttando le potenzialità delle monoposto Gen2. Scattano i paragoni. Per la prima volta in assoluto, la Formula E correrà sullo stesso layout di una pista utilizzata dalla Formula 1 e questo darà sicuramente modo di fare confronti più veritieri sulla prestazione pura delle due categorie. 19 curve in totale per 3,32 chilometri e tante insidie tipiche di un circuito cittadino. L'unica vera differenza con la pista della ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 maggio 2021) Il fine settimana si preannuncia piuttosto ricco di eventi per gli appassionati di motorsport: oltre alla1 in Spagna,8 maggio si correrà anche l'didiE. La novità di questa edizione è che le monoposto full electric gareggeranno su un layout molto simile a quello utilizzato nel GP didi F.1, sfruttando le potenzialità delle monoposto Gen2. Scattano i paragoni. Per la prima volta in assoluto, laE correrà sullo stesso layout di una pista utilizzata dalla1 e questo darà sicuramente modo di fare confronti più veritieri sulla prestazione pura delle due categorie. 19 curve in totale per 3,32 chilometri e tante insidie tipiche di un circuito cittadino. L'unica vera differenza con la pista della ...

Advertising

sportli26181512 : F3, Juan Manuel Correa torna a correre: in pista in Spagna dopo l'incidente di Spa 2019: E' sceso in pista con la m… - dinoadduci : Formula E - Si torna sui cittadini: sabato l'eprix di Monaco - LiveGPit : #FormulaE Preview E-Prix Monaco: si torna nel Principato ?@carlo_luciani_ - infoitsport : La Mercedes mantiene la promessa, Grosjean torna in Formula 1: “Per me è un’opportunità incredibile” -