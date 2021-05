Farnesina | Meloni | ‘grazie a Fdi libertà religiosa criterio per fondi cooperazione’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Grande vittoria di Fratelli d’Italia: approvata in commissione Esteri alla Camera la risoluzione presentata dal nostro capogruppo Delmastro che impegna il Governo ad inserire il rispetto dellae delle minoranze cristiane tra i criteri che il ministero degli Esteri deve tenere in considerazione per erogare gli aiuti e idella cooperazione internazionale”. Lo annuncia Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

