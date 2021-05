Fabrizio Corona ancora nei guai: questa volta c’entra Selvaggi Lucarelli (Di giovedì 6 maggio 2021) I guai per Fabrizio Corona non finiscono, l’ex re dei paparazzi è tornato in Tribunale, questa volta nella vicenda è coinvolta Selvaggi Lucarelli Dopo un periodo trascorso in carcere Fabrizio Corona da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 6 maggio 2021) Ipernon finiscono, l’ex re dei paparazzi è tornato in Tribunale,nella vicenda è coinDopo un periodo trascorso in carcereda… Questo articolo è stato pubblicato per la primada Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

stanzaselvaggia : Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli… - lacrimachebruc2 : RT @SaraSarushka: In pratica in Italia l’unico Corona che mettono in carcere è solo Fabrizio #chilhavisto - Anita33500135 : RT @fanpage: Nuovo processo per Fabrizio Corona #6maggio - itsmc17 : RT @SaraSarushka: In pratica in Italia l’unico Corona che mettono in carcere è solo Fabrizio #chilhavisto - Vale97B : RT @SaraSarushka: In pratica in Italia l’unico Corona che mettono in carcere è solo Fabrizio #chilhavisto -