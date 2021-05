F1, GP Spagna. Hamilton: "Verstappen può vincere il titolo". Ferrari in cerca di riscatto (Di giovedì 6 maggio 2021) Barcellona , 6 maggio 2021 - " Verstappen sta guidando bene e ha un'auto e un team da titolo alle spalle". Sono parole d'apprezzamento quelle che Lewis Hamilton rivolge al rivale della Red Bull , Max ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Barcellona , 6 maggio 2021 - "sta guidando bene e ha un'auto e un team daalle spalle". Sono parole d'apprezzamento quelle che Lewisrivolge al rivale della Red Bull , Max ...

Advertising

SkySportF1 : F1, Hamilton in mimetica a Barcellona: si prepara alla 'battaglia' con Verstappen #SpanishGP ???? #SkyMotori #F1… - betpusher : Scommesse F1 GP Spagna 2021: Verstappen a caccia di Hamilton - AndrsAl25497863 : RT @SkySportF1: F1, Hamilton in mimetica a Barcellona: si prepara alla 'battaglia' con Verstappen #SpanishGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 h… - ilgladiatore36 : #F1 , #SpanishGP : Hamilton vuole allungare nel mondiale, esame della verità per la Ferrari - sportli26181512 : F1, Hamilton in mimetica a Barcellona: si prepara alla 'battaglia' con Verstappen. FOTO: Una salopette con motivo m… -