Draghi | “I vaccini sono un bene comune” Von der Leyen | “L’Ue pronta alla sospensione dei brevetti”

Advertising

FerdiGiugliano : Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Mario Draghi 'I vaccini sono un bene comune globale. È prioritario aum… - fattoquotidiano : Vaccini, appello del M5s a Draghi: “Si impegni in tutte le sedi per sospendere i brevetti. Dare seguito alla mozion… - Palazzo_Chigi : Draghi: 'I #vaccini sono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicure… - AndreaPicardi : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: 'I #vaccini sono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza,… - _Alessandria_ : RT @paradoxMKD: Draghi: 'Green pass per circolare in Italia da metà maggio' Tradotto: le persone stanno cominciando a realizzare che ci so… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi vaccini

"Isono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la ... Lo dichiara il presidente del Consiglio Mario. .L'intervento disi lega strettamente, rappresentando una presa di posizione netta e nuova del governo italiano, alla moratoria sui brevetti deianticovid che vuole il presidente ...ROME, MAY 6 - Premier Mario Draghi said Thursday "vaccines are a global common good. It is a priority to increase their production, ensuring their safety, and knock down the obstacles that limit vacci ...Secondo il ministro, “nel giro di poche settimane il numero di ricoverati in rianimazione e reparto calerà drasticamente” ...