Donna uccisa nel Napoletano | fermato un uomo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donna uccisa

commenta Unadi 33 anni, Ylenia Lombardo, è stataa San Paolo Bel Sito, nel Napoletano. Il suo cadavere semicarbonizzato è stato trovato mercoledì sera in un'abitazione del paese. I carabinieri hanno ...Lasarebbe stata picchiata e poi divorata dalle fiamme dalla cintola in su. Indagini sono in corso da parte dei militari della Compagnia di Nola. Laviveva da sola. A dare l'allarme, ...Basta con le violenze sulle donne. Oltre mille donne vestite di nero sono scese in strada a Uyo, capitale dello Stato nigeriano di Akwa Ibom, per domandare giustizia per ...Nella prima serata di ieri, in un’abitazione di in via Ferdinando Scala, nel comune di San Paolo Belsito (Napoli), è stato trovato il cadavere semi-carbonizzato di Ylenia Lombardo, 33 anni ...