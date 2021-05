Dominissini in fin di vita: ricoverato per Covid l'ex tecnico dell'Udinese (Di giovedì 6 maggio 2021) L'ex allenatore dell'Udinese, 59 anni, è ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine positivo al Covid, come riporta Gazzetta.it. Condizioni gravi per lui da diversi giorni. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) L'ex allenatore, 59 anni, èall'ospedale Santa Mariaa Misericordia di Udine positivo al, come riporta Gazzetta.it. Condizioni gravi per lui da diversi giorni. ...

Advertising

PassioneMessina : Loris #Dominissini, grande giocatore del #Messina negli anni ‘80, si trova in condizioni molto serie a causa del… - sportli26181512 : Loris Dominissini è ricoverato per Covid ed è in condizioni molto gravi: Loris Dominissini è ricoverato per Covid e… - Cobretti_80 : RT @Gazzetta_it: Loris Dominissini è ricoverato per #Covid ed è in condizioni molto gravi - Gazzetta_it : Loris Dominissini è ricoverato per #Covid ed è in condizioni molto gravi -

Ultime Notizie dalla rete : Dominissini fin Dominissini in fin di vita: ricoverato per Covid l'ex tecnico dell'Udinese Loris Dominissini è in fin di vita: l'ex tecnico dell'Udinese è ricoverato per Covid e verserebbe in gravissime condizioni Loris Dominissini è in fin di vita. L'ex allenatore dell'Udinese, 59 anni, è ...

Loris Dominissini è ricoverato per Covid ed è in condizioni molto gravi Friulano doc ? Dominissini è cresciuto nel settore giovanile del club friulano, con cui ha conquistato lo scudetto Primavera il 3 giugno del 1981. Ha fatto il suo esordio in Serie A - sempre col club ...

Dominissini in fin di vita: ricoverato per Covid l'ex tecnico dell'Udinese Calcio News 24 Dominissini in fin di vita: ricoverato per Covid l’ex tecnico dell’Udinese Loris Dominissini è in fin di vita: l’ex tecnico dell’Udinese è ricoverato per Covid e verserebbe in gravissime condizioni Loris Dominissini è in fin di vita. L’ex allenatore dell’Udinese, 59 anni, è ...

Ricordate quel giorno? UDINESE-JUVENTUS La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ...

Lorisè indi vita: l'ex tecnico dell'Udinese è ricoverato per Covid e verserebbe in gravissime condizioni Lorisè indi vita. L'ex allenatore dell'Udinese, 59 anni, è ...Friulano doc ?è cresciuto nel settore giovanile del club friulano, con cui ha conquistato lo scudetto Primavera il 3 giugno del 1981. Ha fatto il suo esordio in Serie A - sempre col club ...Loris Dominissini è in fin di vita: l’ex tecnico dell’Udinese è ricoverato per Covid e verserebbe in gravissime condizioni Loris Dominissini è in fin di vita. L’ex allenatore dell’Udinese, 59 anni, è ...La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ...