Di Mare valuta la querela per Fedez e chiede le sue scuse per la Rai e Ilaria Capitani

Advertising

fanpage : Ultim'ora La dura replica di #Fedez al direttore di Rai3. - ilgiomba : Sul #casofedez, Franco Di Mare valuta l'ipotesi di 'querela per diffamazione con richiesta civile di danni' ai dann… -

Ultime Notizie dalla rete : Mare valuta

Norvegia : petrolio e gas, energia idroelettrica, frutti di. Stati Uniti : beni immobili, ... Innanzitutto possiede una delle borse più evolute del mondo, quella di Zurigo, ed unabene ...... come l'approvazione all'unanimità dal Consiglio dell'UE;: non è chiaro quale...La divisione avverrà su base pro - capite o rispetto al PIL? E come contabilizzare il petrolio del...Caso Fedez, il direttore di Rai3 Franco Di Mare: “C’è stata manipolazione. Valutiamo una querela”. Il rapper non arretra: “Ho i mezzi per difendermi” Nella combo, il di ...Duro l’intervento del direttore di Rai3 Franco Di Mare in commissione Vigilanza Rai sul caso Fedez: “Fatti manipolati ...