(Di giovedì 6 maggio 2021), 6 mag. (Adnkronos) – Il Tribunale deldisi èto di decidere sulpresentato dalla difesa di Marcella Contrafatto sul materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni disposte dai pm della Procura capitolina. La donna,al Csm ora sospesa dalle funzioni, èper calunnia dai pm capitolini nell’ambito dell’inchiesta sulla diffusione di verbali secretati degli interrogatori resi da Piero Amara, ex legale esterno dell’Eni già coinvolto in diverse indagini, ai magistrati milanesi e arrivati nei mesi scorsi ad alcune testate giornalistiche.‘Abbiamo fattoalsostenendo che manca il presupposto per la configurabilità del reato di calunnia – spiega il difensore, l’avvocato ...

TV7Benevento : Csm: ricorso impiegata indagata, Riesame Roma si riserva... -

Giustizia e potere. I vertici del Csm sono preoccupati per la vicenda legata alla loggia Ungheria. Intanto escono documenti e fascicoli.