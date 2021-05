Covid, muore il giornalista Pietro Nardiello: aveva 48 anni (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ morto a causa del Coronavirus all’età di 48 anni il giornalista e scrittore napoletano Pietro Nardiello. Firma conosciuta nel mondo giornalistico campano, aveva collaborato con diverse testate locali e nazionali, oltre ad aggiudicarsi con l’antologia “Strozzateci tutti” il premio giornalistico “Paolo Giuntella” nel 2010. Solo pochi giorni fa, il 27 aprile, aveva pubblicato sul suo profilo Facebook una foto dall’ospedale in cui esultava: “Da oggi senza casco, con ossigeno e sulla poltrona”. Il suo ultimo messaggio, prima che le condizioni si aggravassero al punto tale che nella giornata di oggi il 48enne è deceduto al Covid Center di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Il virus non gli ha lasciato scampo, uccidendolo in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ morto a causa del Coronavirus all’età di 48ile scrittore napoletano. Firma conosciuta nel mondo giornalistico campano,collaborato con diverse testate locali e nazionali, oltre ad aggiudicarsi con l’antologia “Strozzateci tutti” il premio giornalistico “Paolo Giuntella” nel 2010. Solo pochi giorni fa, il 27 aprile,pubblicato sul suo profilo Facebook una foto dall’ospedale in cui esultava: “Da oggi senza casco, con ossigeno e sulla poltrona”. Il suo ultimo messaggio, prima che le condizioni si aggravassero al punto tale che nella giornata di oggi il 48enne è deceduto alCenter di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Il virus non gli ha lasciato scampo, uccidendolo in ...

