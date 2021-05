**Covid: Codacons, depositato ricorso a Tar contro chiusura locali senza spazi all’aperto** (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Con due diversi ricorsi depositati al Tar del Lazio, il Codacons ha impugnato il Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 relativo alle riaperture delle attività economiche. “Con il primo ricorso, il Codacons contesta la parte del decreto in cui, con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, si limitano le riaperture ai soli ristoranti dotati di spazi all’aperto; con il secondo decreto si solleva la questione delle imprese operanti nel settore dei matrimoni, ingiustamente escluse dalle riaperture”, fa sapere l’associazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Con due diversi ricorsi depositati al Tar del Lazio, ilha impugnato il Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 relativo alle riaperture delle attività economiche. “Con il primo, ilcontesta la parte del decreto in cui, con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, si limitano le riaperture ai soli ristoranti dotati diall’aperto; con il secondo decreto si solleva la questione delle imprese operanti nel settore dei matrimoni, ingiustamente escluse dalle riaperture”, fa sapere l’associazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

