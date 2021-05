Calcio | Roma | Pau Lopez si opera alla spalla

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma

- Resi noti dalla CAN i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare della 37ª giornata di Serie B , penultima di campionato, che si disputerà tutta in contemporanea venerdì 7 maggio alle ore ...- Brutte notizie per la, anche in ottica mercato. Pau Lopez sarà infatti costretto a operarsi alla spalle per l'infortunio subito una settimana fa nella semifinale d'andata contro il Manchester United. Sabato pomeriggio ...ROMA, 06 MAG - "Leggo che stanno decidendo di fare la prossima Coppa Italia di calcio senza squadre di #SerieC. Un errore grave. Nel resto d'Europa si valorizzano i club delle serie minori. Ma non è b ...Il 6 maggio 2021 si giocano le gare di ritorno delle semifinali dell'Europa League: in campo anche la Roma che ospita il Manchester United. Per tutti appuntamento su Sky ...