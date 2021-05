Brevetti, Merkel dimentica la pensione e va allo scontro Biden (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli altri leader europei - tranne Mario Draghi, prudente - erano già pronti a celebrare il suo ‘funerale politico’ al summit di Porto, aprendo alla proposta Biden di una revoca sulla proprietà intellettuale dei vaccini anti-covid e celebrando con l’indiano Narendra Modi il ritrovato rapporto con Nuova Delhi, al posto della Cina coccolata fin qua per volere soprattutto della Germania. E invece lei, Angela Merkel, non ci sta. Dopo i vari “vediamo”, “discutiamo”, pronunciati per tutto il giorno dalle massime cariche europee in risposta al presidente Usa, fino al “sono del tutto favorevole” in cui si è lanciato il francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca gela tutti e fa sapere di essere totalmente contraria alla condivisione dei Brevetti. Con lei, il mondo Big Pharma, a cominciare dal gigante americano Pfizer, gemellato con la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli altri leader europei - tranne Mario Draghi, prudente - erano già pronti a celebrare il suo ‘funerale politico’ al summit di Porto, aprendo alla propostadi una revoca sulla proprietà intellettuale dei vaccini anti-covid e celebrando con l’indiano Narendra Modi il ritrovato rapporto con Nuova Delhi, al posto della Cina coccolata fin qua per volere soprattutto della Germania. E invece lei, Angela, non ci sta. Dopo i vari “vediamo”, “discutiamo”, pronunciati per tutto il giorno dalle massime cariche europee in risposta al presidente Usa, fino al “sono del tutto favorevole” in cui si è lanciato il francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca gela tutti e fa sapere di essere totalmente contraria alla condivisione dei. Con lei, il mondo Big Pharma, a cominciare dal gigante americano Pfizer, gemellato con la ...

