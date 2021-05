Bonus mobili ed elettrodomestici 2021: ecco i requisiti e la GUIDA Agenzia delle Entrate (Di giovedì 6 maggio 2021) Anche nel 2021 è possibile richiedere la detrazione per mobili ed elettrodomestici: ecco i requisiti e la GUIDA Agenzia delle Entrate. Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 maggio 2021) Anche nelè possibile richiedere la detrazione perede la. Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto...

Advertising

SkyTG24 : Bonus mobili, spese detraibili anche con sconto in fattura e cessione del credito - MicheleZavatti : RT @edilportale: Anche il #bonusmobili potrà essere fruito nelle modalità dello #scontoinfattura o della #cessionedelcredito, come avviene… - ArveStyle : Arredare casa BONUS MOBILI 2021 FINO A 16.000€ chiedi informazioni - edilportale : Anche il #bonusmobili potrà essere fruito nelle modalità dello #scontoinfattura o della #cessionedelcredito, come a… - elleminuscola : RT @SkyTG24: Bonus mobili, spese detraibili anche con sconto in fattura e cessione del credito -