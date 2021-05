Benzina e diesel, i prezzi tornano a muoversi (e non è una bella notizia) (Di giovedì 6 maggio 2021) La calma sui listini è finita: l'aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati si è tradotto in un rincaro anche per i prezzi alla pompa: i dati ... Leggi su today (Di giovedì 6 maggio 2021) La calma sui listini è finita: l'aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati si è tradotto in un rincaro anche per ialla pompa: i dati ...

Advertising

BM64266752 : RT @LegambientePugl: ?? Entro il 2030 occorre dire stop alla vendita di mezzi inquinanti come auto a diesel, benzina e gas, per tutelare il… - Today_it : Benzina e diesel, i prezzi tornano a muoversi (e non è una bella notizia) - romatoday : Benzina e diesel, i prezzi tornano a muoversi (e non è una bella notizia) - RobScacchi : RT @LegambientePugl: ?? Entro il 2030 occorre dire stop alla vendita di mezzi inquinanti come auto a diesel, benzina e gas, per tutelare il… - RobScacchi : RT @LegambienteLomb: Scegli la parte pulita! Stop alle auto diesel e benzina entro il 2030: -