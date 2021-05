Basket | la Todis Salerno ospita Taranto per un big match d’alta quota

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Tre squadre a 14 punti in otto partite disputate. È la situazione di classifica attuale nell’avvincente campionato di Serie B femminile che vede’92, JustMary Capri e Lowengrubefronteggiarsi in vetta alla classifica. Sabato 8 maggio al PalaSilvestri le granatine riceveranno le pugliesi nel return. All’andata, giocata solo dieci giorni prima in quanto recupero della terza giornata, è arrivata la prima sconfitta stagionale delle ragazze allenate da Aldo Russo, certamente animate da voglia di riscatto. Palla a due alle 19, la partita sarà diretta dai signori Fabio Dell’Infante di Ariano Irpino e Fabio Petrillo di Avellino. Come di consueto, ci sarà la trasmissione in live streaming dell’incontro sulla pagina Facebook del ...