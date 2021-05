Barbara d’Urso ed Elisabetta Gregoraci corteggiate dallo stesso uomo? L'indiscrezione bollente (Di giovedì 6 maggio 2021) Sembra che un uomo misterioso abbia deciso di corteggiare Elisabetta Gregoraci, dopo aver ricevuto un due di picche da Barbara d’Urso. Leggi su comingsoon (Di giovedì 6 maggio 2021) Sembra che unmisterioso abbia deciso di corteggiare, dopo aver ricevuto un due di picche da

Advertising

PaoloFCInter : @paolobocciarel1 @EnricoLetta Oh, sempre meglio di Zingaretti con il suo 'Free Barbara D'Urso' ?????? - VelvetMagIta : Elisabetta Gregoraci ha un nuovo ammiratore segreto, ma è lo stesso di Barbara d’Urso: che succede? #VelvetMag… - toniamessi : @1926_cri Ti sei salvata per un pelo, se tu fossi nata domani, avresti festeggiato con Barbara D'Urso ??????. - c_car_a : Beh nella casa faceva parlare di lui solo perché era sempre in prima linea a studiare e criticare i fatti che accad… - ksnt63 : @AgSciWriter Lo ha capito PERSINO Barbara D'Urso Ergo, non fai bella figura a insistere Passo e chiudo, rimandandot… -