“Vuole prendere il suo posto”. Dopo l’Isola, la bomba: Elisa Isoardi pronta a spodestare la ‘conduttrice top’ (Di mercoledì 5 maggio 2021) Elisa Isoardi è tornata alla vita quotidiana da qualche settimana Dopo l’addio a ‘l’Isola dei Famosi’ per un problema all’occhio, che non le consentiva di proseguire l’avventura in Honduras. Dopo la sua esperienza a ‘La Prova del Cuoco’ alla Rai, per lei si era aperta questa importante possibilità, ma purtroppo non ha avuto il tempo necessario per mettersi completamente in mostra. Nonostante questo, le sue quotazioni si sono alzate parecchio e si preannunciano novità nel piccolo schermo. Nelle scorse ore l’ex naufraga del programma di Ilary Blasi ha svelato un mistero. Ha infatti spiegato perché non ha indossato sin dall’inizio il bikini, preferendo un costume intero: “Più che altro è stata una questione di educazione, lo trovo più consono per ciò che sono e per la mia età. Il due pezzi l’ho messo solo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021)è tornata alla vita quotidiana da qualche settimanal’addio a ‘dei Famosi’ per un problema all’occhio, che non le consentiva di proseguire l’avventura in Honduras.la sua esperienza a ‘La Prova del Cuoco’ alla Rai, per lei si era aperta questa importante possibilità, ma purtroppo non ha avuto il tempo necessario per mettersi completamente in mostra. Nonostante questo, le sue quotazioni si sono alzate parecchio e si preannunciano novità nel piccolo schermo. Nelle scorse ore l’ex naufraga del programma di Ilary Blasi ha svelato un mistero. Ha infatti spiegato perché non ha indossato sin dall’inizio il bikini, preferendo un costume intero: “Più che altro è stata una questione di educazione, lo trovo più consono per ciò che sono e per la mia età. Il due pezzi l’ho messo solo ...

