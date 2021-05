Voragine a Boccea, sprofonda via Gregorio XI: camion in bilico. Strada chiusa e bus deviati (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le strade di Roma sprofondano ancora. Dopo la maxi Voragine sui Colli Portuensi , questa volta l'asfalto ha ceduto in zona Boccea, in via Gregorio XI e - anche in questo caso, così come successo a ... Leggi su romatoday (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le strade di Romano ancora. Dopo la maxisui Colli Portuensi , questa volta l'asfalto ha ceduto in zona, in viaXI e - anche in questo caso, così come successo a ...

dalbi62 : RT @MercurioPsi: #Roma - dopo il camion nella voragine in Via dei Colli Portuensi, oggi si replica a Boccea, in Via Gregorio XI, altro cami… - Roberto32855588 : RT @MercurioPsi: #Roma - dopo il camion nella voragine in Via dei Colli Portuensi, oggi si replica a Boccea, in Via Gregorio XI, altro cami… - bobdvc : RT @MercurioPsi: #Roma - dopo il camion nella voragine in Via dei Colli Portuensi, oggi si replica a Boccea, in Via Gregorio XI, altro cami… - thonyromano : RT @MercurioPsi: #Roma - dopo il camion nella voragine in Via dei Colli Portuensi, oggi si replica a Boccea, in Via Gregorio XI, altro cami… - GiusTW : RT @MercurioPsi: #Roma - dopo il camion nella voragine in Via dei Colli Portuensi, oggi si replica a Boccea, in Via Gregorio XI, altro cami… -