Videogiochi | hai i riflessi pronti da vero gamer? Mettiti alla prova con un test

Lo abbiamo già detto, lo ripetiamo. I Videogiochi fanno bene alla mente. Esistono ormai molti studi che lo confermano e che spiegano come il gaming sia estremamente positivo per potenziare memoria, attenzione, percezione e anche la capacità di prendere decisioni velocemente e in situazioni di stress. E lo sapevate che, sempre secondo uno studio, i chirurghi che giocano ai videogame hanno il 37% di possibilità in meno di fare errori durante gli interventi in laparoscopia? Una delle caratteristiche che portano le performance di un gamer sopra la media è sicuramente la coordinazione occhio-mano, unita alla prontezza di reazione. Ora potete mettere alla prova le vostre capacità, con un semplice test messo a disposizione da Ebuyer.

