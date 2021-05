Verso l’addio al coprifuoco tra fine maggio e inizio giugno. Mulé: «Superiamo la “sindrome di Cenerentola”» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tra fine maggio e inizio giugno l’Italia potrebbe abbandonare il coprifuoco. L’annuncio è del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé, che ad Agorà su Rai 3, commenta i tempi di durata di una delle più discusse restrizioni anti Covid rimaste in vigore. «Per ora ci sarà un “tagliando”», ha commentato Mulé, «per vedere di farlo slittare di un’ora o anche di due, a mezzanotte, superando la “sindrome di Cenerentola”». Un passaggio intermedio che dovrà condurre all’abolizione completa della misura, secondo il sottosegretario, entro gli inizi di giugno. Attualmente la circolazione notturna è vietata dalle 22 alle 5, tranne che per motivi di necessità. La misura potrà dunque essere aggiornata a breve con un alleggerimento, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tral’Italia potrebbe abbandonare il. L’annuncio è del sottosegretario alla Difesa Giorgio, che ad Agorà su Rai 3, commenta i tempi di durata di una delle più discusse restrizioni anti Covid rimaste in vigore. «Per ora ci sarà un “tagliando”», ha commentato, «per vedere di farlo slittare di un’ora o anche di due, a mezzanotte, superando la “di”». Un passaggio intermedio che dovrà condurre all’abolizione completa della misura, secondo il sottosegretario, entro gli inizi di. Attualmente la circolazione notturna è vietata dalle 22 alle 5, tranne che per motivi di necessità. La misura potrà dunque essere aggiornata a breve con un alleggerimento, ...

