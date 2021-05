Vaccini, novità sui tempi per il richiamo: cambiano Pfizer e Moderna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Ministero della Salute raccoglie il parere del CTS ed emana una nuova circolare: prolungamento di tempi per il richiamo dei Vaccini Il Ministero della Salute riapre l’argomento “intervallo tra le dosi” per quanto riguarda i Vaccini. Accogliendo il parere offerto dal Comitato Tecnico Scientifico emana una nuova circolare con cui intende fare chiarezza sulla questione. Il CTS rimarca la significativa quota di soggetti non vaccinati che sono ad elevato rischio di sviluppare forme gravi o addirittura fatali del Covid. “Sulla scorta di questa considerazione, pur a fronte di studi registrativi che indicano come l’intervallo tra la prima e la seconda dose dei Vaccini a RNA (PfizerBioNtech e Moderna) sia di 21 e 28 giorni rispettivamente, è raccomandabile un ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Ministero della Salute raccoglie il parere del CTS ed emana una nuova circolare: prolungamento diper ildeiIl Ministero della Salute riapre l’argomento “intervallo tra le dosi” per quanto riguarda i. Accogliendo il parere offerto dal Comitato Tecnico Scientifico emana una nuova circolare con cui intende fare chiarezza sulla questione. Il CTS rimarca la significativa quota di soggetti non vaccinati che sono ad elevato rischio di sviluppare forme gravi o addirittura fatali del Covid. “Sulla scorta di questa considerazione, pur a fronte di studi registrativi che indicano come l’intervallo tra la prima e la seconda dose deia RNA (BioNtech e) sia di 21 e 28 giorni rispettivamente, è raccomandabile un ...

