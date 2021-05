Una Vita, anticipazioni spagnole: una morte eccellente e un addio inaspettato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una Vita si è congedata ufficialmente dal suo pubblico con una puntata al cardiopalma dove ne sono accadute davvero di tutti i colori. L'ultimo episodio della soap opera iberica, infatti, è andata in onda in Spagna e per molti personaggi il finale è stato davvero drammatico. Le anticipazioni spagnole, infatti, rivelano che Genoveva Salmeron, dopo un'esistenza caratterizzata da intrighi, inganni, omicidi, menzogne e segreti, troverà la morte per mano di Aurelio Quaesada, il marito creduto morto, oltre a finire nella rete di Gabriela, la figlia apparsa improvvisamente ad Acacias con il solo obiettivo di distruggerla. Dunque, la dark lady del quartiere, responsabile della morte di Ursula Dicenta, Marcia Sampaio e Natalia Quesada e dell'infelicità di Felipe Alvarez Hermoso, vedrà comparire di colpo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unasi è congedata ufficialmente dal suo pubblico con una puntata al cardiopalma dove ne sono accadute davvero di tutti i colori. L'ultimo episodio della soap opera iberica, infatti, è andata in onda in Spagna e per molti personaggi il finale è stato davvero drammatico. Le, infatti, rivelano che Genoveva Salmeron, dopo un'esistenza caratterizzata da intrighi, inganni, omicidi, menzogne e segreti, troverà laper mano di Aurelio Quaesada, il marito creduto morto, oltre a finire nella rete di Gabriela, la figlia apparsa improvvisamente ad Acacias con il solo obiettivo di distruggerla. Dunque, la dark lady del quartiere, responsabile delladi Ursula Dicenta, Marcia Sampaio e Natalia Quesada e dell'infelicità di Felipe Alvarez Hermoso, vedrà comparire di colpo ...

