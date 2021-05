Tutti i Ciontoli in carcere, respinta la richiesta di Antonio: «Posso stare in cella con mio figlio Federico?» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Omicidio Marco Vannini: la sera del 3 maggio 2021, poche ore dopo la lettura del dispositivo di condanna, Tutti i membri della famiglia Ciontoli sono stati tradotti in carcere. Alle 23:30 per Martina Ciontoli e la madre Maria Pezzillo si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia, per Federico e Antonio Ciontoli quelle di Regina Coeli. Lo fa sapere Quarto Grado. I Ciontoli condotti in carcere dopo la condanna della Cassazione Per Tutti gli imputati, raggiunti da sentenza definitiva emessa dalla Corte di Cassazione, è stata confermata la precedente sentenza d’Appello bis. Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere per omicidio ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Omicidio Marco Vannini: la sera del 3 maggio 2021, poche ore dopo la lettura del dispositivo di condanna,i membri della famigliasono stati tradotti in. Alle 23:30 per Martinae la madre Maria Pezzillo si sono aperte le porte deldi Rebibbia, perquelle di Regina Coeli. Lo fa sapere Quarto Grado. Icondotti indopo la condanna della Cassazione Pergli imputati, raggiunti da sentenza definitiva emessa dalla Corte di Cassazione, è stata confermata la precedente sentenza d’Appello bis.è stato condannato a 14 anni diper omicidio ...

