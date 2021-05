Tennis, Jannik Sinner: “Sono allergico al polline e non stavo bene in campo, ma non ho perso per questo” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Sai perché cadiamo? Per imparare a rimetterci in piedi“. Una frase di un celebre film con protagonista un supereroe potrebbe servire in un momento così a Jannik Sinner. L’altoatesino è uscito sconfitto a sorpresa dal match di 2° turno del Masters1000 di Madrid. Jannik è stato battuto dall’australiano Alexei Popyrin, che per 7-6 (5) 6-2 ha avuto la meglio al cospetto di un Sinner molto falloso, nervoso e anche un po’ condizionato dall’allergia al polline. “Il primo set praticamente l’ho perso tre volte, il mio servizio non è andato per niente bene”, ha ammesso onestamente Sinner in conferenza stampa. L’azzurrino ha analizzato nello specifico la partita: “Lui ha giocato meglio di me, sia col dritto che col servizio. Io soffro di allergia e qui c’è tanto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Sai perché cadiamo? Per imparare a rimetterci in piedi“. Una frase di un celebre film con protagonista un supereroe potrebbe servire in un momento così a. L’altoatesino è uscito sconfitto a sorpresa dal match di 2° turno del Masters1000 di Madrid.è stato battuto dall’australiano Alexei Popyrin, che per 7-6 (5) 6-2 ha avuto la meglio al cospetto di unmolto falloso, nervoso e anche un po’ condizionato dall’allergia al. “Il primo set praticamente l’hotre volte, il mio servizio non è andato per niente”, ha ammesso onestamentein conferenza stampa. L’azzurrino ha analizzato nello specifico la partita: “Lui ha giocato meglio di me, sia col dritto che col servizio. Io soffro di allergia e qui c’è tanto ...

