Schiacciato da una fresa | muore operaio a Busto Arsizio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) È morto l’di 49 anni rimastoda un’enormeindustriale, all’interno di una fabbrica di(Varese), questa mattina intorno alle 9.40. Per l’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni, i medici non hanno potuto fare nulla. L’uomo stava lavorando al tornio meccanico quando ha riportato un trauma da schiacciamento, che gli è stato fatale.

È morto un operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, all'interno di una fabbrica di Busto Arsizio (Varese), questa mattina intorno alle 9 e 40. Per l'uomo, trasportato d'urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni, i medici non hanno potuto fare nulla.